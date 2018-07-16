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En fazla kaybettiren BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 0,33 ile "Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF" oldu

En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,33 ile "Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF", yüzde 0,19 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,11 ile "BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 9 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF0,011618-0,33 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,023096-0,19 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,062122-0,11 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,060317-0,10 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,055482-0,06 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,018763-0,03 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,019084-0,02 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,016855-0,02 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF0,012621-0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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