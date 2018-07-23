En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,43 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF", yüzde 0,40 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF" ve yüzde 0,39 ile "Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013453 -0,43 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,061869 -0,40 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020812 -0,39 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,020008 -0,37 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,020174 -0,37 NN Hay. Em. Altın EYF 0,012563 -0,36 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,012572 -0,36 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020500 -0,36 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,021875 -0,36 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,020616 -0,35

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

