En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,92 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF", yüzde 0,29 ile de "Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,089854 -0,92 Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF 0,042569 -0,29 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,011928 -0,29 Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,011714 -0,29 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,048396 -0,28 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,011737 -0,26 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,011861 -0,25 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011700 -0,25 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012155 -0,25 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,013737 -0,23





(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)