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En fazla kaybettiren BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 0,05 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu

En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,05 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", yüzde 0,04 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve "Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) NN Hay. Em. Altın EYF 0,013128 -0,05 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,020918 -0,04 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,021207 -0,04 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,022170 -0,04 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021431 -0,04 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,021092 -0,03 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,021525 -0,03 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021760 -0,03 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,013137 -0,03 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,020549 -0,03


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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