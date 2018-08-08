En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,70 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF", yüzde 0,67 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,011308 -0,70 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011127 -0,67 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,011483 -0,67 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,043734 -0,62 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,011001 -0,58 Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF 0,041369 -0,56 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011276 -0,56 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011711 -0,55 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,011748 -0,55 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,011105 -0,55

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

