En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 5,26 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 3,26 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF" ve yüzde 2,91 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,010680 -5,26 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,043742 -3,26 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011563 -2,91 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011511 -2,91 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,063252 -2,89 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,011531 -2,88 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,065111 -2,86 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,051804 -2,83 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019682 -2,83 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,092582 -2,77

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



