Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Bursa eren sanal Trabzon
Emlakta ufuk turu attı
Emlakta ufuk turu attı
Herşey hijyen için
Herşey hijyen için
Ambalaj ödülleri verildi
Ambalaj ödülleri verildi
İyi markamız olmalı
Gıdada markamız olmalı
Tasarıma tam destek
Tasarıma tam destek

En fazla kaybettiren BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 1,43 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu

En fazla kaybettiren BES fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,43 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF", yüzde 1,42 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,024755 -1,43 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024967 -1,43 NN Hay. Em. Altın EYF 0,015488 -1,42 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015541 -1,38 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,025302 -1,37 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,024226 -1,35 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,025346 -1,35 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,027055 -1,33 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,024492 -1,33 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,025194 -1,33

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
En Fazla Kaybettiren BES FonlarıFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1