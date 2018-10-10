En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,80 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF", yüzde 1,12 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF" ve yüzde 0,99 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013621 -2,80 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016325 -1,12 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031596 -0,99 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,059406 -0,93 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036833 -0,79 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038361 -0,68 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020164 -0,68 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,066909 -0,66 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,048315 -0,63 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,046546 -0,62

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

