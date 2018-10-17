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En fazla kaybettiren BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 0,93 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu

En fazla kaybettiren BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,93 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,90 ile de "Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF" ve "Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,055994 -0,93 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,043196 -0,90 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,046321 -0,90 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,057044 -0,89 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,084727 -0,88 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,085526 -0,88 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,075271 -0,87 AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,069101 -0,76 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,061209 -0,76 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF 0,062930 -0,73

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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En Fazla Kaybettiren BES Fonları
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