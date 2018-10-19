En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 4,47 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 3,01 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 2,61 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028151 -4,47 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,033439 -3,01 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,097184 -2,61 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,023063 -2,52 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014430 -2,52 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023259 -2,49 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023631 -2,46 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,021692 -2,44 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,023536 -2,43 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,035146 -2,42

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



