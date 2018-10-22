En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,13 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF", yüzde 2,09 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF" ve yüzde 1,91 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011865 -2,13 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013142 -2,09 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012232 -1,91 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011930 -1,79 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,011651 -1,79 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,025250 -1,78 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,012514 -1,77 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,012018 -1,77 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012637 -1,77 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012488 -1,75

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

