En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,55 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF", yüzde 1,96 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 1,92 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) NN Hay. Em. Katkı EYF 0,012792 -2,55 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,011970 -1,96 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017109 -1,92 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012385 -1,89 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012230 -1,88 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,012258 -1,86 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011630 -1,83 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,012094 -1,83 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012069 -1,82 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,050023 -1,80

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

