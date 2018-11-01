En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,92 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF", yüzde 0,89 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 0,78 ile "Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,021390 -0,92 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,024275 -0,89 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,022626 -0,78 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014251 -0,77 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,022781 -0,77 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014346 -0,76 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023357 -0,74 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,022970 -0,74 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023844 -0,74 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,023264 -0,73

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

