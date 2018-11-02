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En fazla kaybettiren BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 0,78 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" oldu

En fazla kaybettiren BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,78 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF", yüzde 0,72 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 0,69 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,012248 -0,78 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012067 -0,72 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012620 -0,69 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012400 -0,68 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,012547 -0,67 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012119 -0,65 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012314 -0,64 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,027022 -0,61 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,021558 -0,59 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013298 -0,59

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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