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En fazla kaybettiren BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 1,98 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu

En fazla kaybettiren BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,98 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 1,62 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,51 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018265 -1,98 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028840 -1,62 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034547 -1,51 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,032935 -1,23 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,054933 -1,20 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,060390 -1,16 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,047774 -1,14 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,036483 -1,13 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023081 -1,10 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. EYF 0,083229 -1,09

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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