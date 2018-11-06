En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,74 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF", yüzde 0,73 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,71 ile "Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,065703 -0,74 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,033648 -0,73 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,042187 -0,71 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,057964 -0,64 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060821 -0,63 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,093575 -0,63 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,033461 -0,47 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034388 -0,46 AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,065872 -0,38 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,021430 -0,38

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

