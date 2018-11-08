Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon dünya moda Bursa rha
Çöplere BULUTtan takip
Çöplere BULUTtan takip
Gelecekten umutluyum
Gelecekten umutluyum
Çevre için çalışıyor
Çevre için çalışıyor
Küba ondan sorulur
Küba ondan sorulur
Çok önemli açıklama
Çok önemli açıklama

En fazla kaybettiren BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 3,65 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF" oldu

En fazla kaybettiren BES fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,65 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF", yüzde 1,25 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF" ve yüzde 1,20 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013372 -3,65 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016525 -1,25 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013050 -1,20 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014020 -1,02 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013189 -0,89 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013292 -0,88 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028757 -0,82 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,012572 -0,78 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013031 -0,76 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013079 -0,75

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
En Fazla Kaybettiren BES FonlarıFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1