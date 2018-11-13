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En fazla kaybettiren BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 2,45 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" oldu

En fazla kaybettiren BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,45 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF", yüzde 2,44 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,64 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016872 -2,45 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023304 -2,44 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027805 -1,64 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019617 -1,58 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013577 -1,54 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,049731 -1,48 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,092471 -1,44 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,079860 -1,43 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,043332 -1,41 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,100818 -1,38

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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