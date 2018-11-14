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En fazla kaybettiren BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 0,76 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu

En fazla kaybettiren BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,76 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,65 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" ve yüzde 0,50 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,032977 -0,76 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,060942 -0,65 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,049913 -0,50 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,092013 -0,50 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,020986 -0,48 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,023830 -0,47 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,022347 -0,43 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,065927 -0,43 NN Hay. Em. Altın EYF 0,013978 -0,43 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014075 -0,42

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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En Fazla Kaybettiren BES Fonları
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