En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,61 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,31 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" ve yüzde 0,28 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023473 -0,61 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018458 -0,31 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,039617 -0,28 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012488 -0,25 Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013748 -0,23 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,020940 -0,22 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,023778 -0,22 Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Gr. Değ. EYF 0,013460 -0,19 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023391 -0,18 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,022486 -0,17

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

