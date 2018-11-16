En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,54 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF", yüzde 1,17 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" ve yüzde 1,14 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,090620 -1,54 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,049322 -1,17 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,060264 -1,14 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,072153 -0,83 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,044233 -0,83 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,065406 -0,82 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,054473 -0,82 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,081284 -0,80 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,041395 -0,80 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,081952 -0,80

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

