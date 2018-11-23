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En fazla kaybettiren BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 1,00 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu

En fazla kaybettiren BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,00 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF", yüzde 0,92 ile "Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF" ve yüzde 0,91 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,086984 -1,00 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,042718 -0,92 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027634 -0,91 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,017932 -0,85 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,047906 -0,84 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,039984 -0,81 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,058178 -0,79 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033524 -0,79 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,052614 -0,77 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,023251 -0,76

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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