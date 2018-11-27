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En fazla kaybettiren BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 1,34 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu

En fazla kaybettiren BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,34 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,76 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,68 ile "Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,031455 -1,34 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026990 -0,76 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,058496 -0,68 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,055836 -0,67 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,040569 -0,67 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033115 -0,66 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,052612 -0,63 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,032098 -0,60 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,042231 -0,60 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,031894 -0,59

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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