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En fazla kaybettiren BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 0,98 ile "Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF" oldu

En fazla kaybettiren BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,98 ile "Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF", yüzde 0,91 ile "Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,86 ile "Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,041817 -0,98 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,039165 -0,91 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,077001 -0,86 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,053979 -0,84 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. EYF 0,078864 -0,82 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,068474 -0,81 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,022824 -0,81 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,077726 -0,80 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019189 -0,79 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,057484 -0,79

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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