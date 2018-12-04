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En fazla kaybettiren BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 1,45 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu

En fazla kaybettiren BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,45 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,72 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 0,44 ile "Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024049 -1,45 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011613 -0,72 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017752 -0,44 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,050320 -0,42 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040156 -0,37 NN Hay. Em. Karma EYF 0,089611 -0,32 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025886 -0,32 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,057862 -0,31 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019534 -0,29 Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,021824 -0,28

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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En Fazla Kaybettiren BES Fonları
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