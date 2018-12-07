En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,59 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,57 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,55 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027841 -1,59 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,032519 -1,57 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017108 -1,55 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,088529 -1,49 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,047134 -1,43 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,100811 -1,43 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,089041 -1,43 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,076245 -1,42 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016692 -1,34 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,080527 -1,27

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

