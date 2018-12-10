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En fazla kaybettiren BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 1,06 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu

En fazla kaybettiren BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,06 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,97 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" ve yüzde 0,94 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027546 -1,06 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028734 -0,97 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,043450 -0,94 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013375 -0,94 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012903 -0,91 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013085 -0,88 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012859 -0,80 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013251 -0,78 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013404 -0,77 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013143 -0,76 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
En Fazla Kaybettiren BES Fonları
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