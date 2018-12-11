En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,79 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 2,20 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,95 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026777 -2,79 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,031801 -2,20 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,087822 -1,95 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014508 -1,57 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,047877 -1,47 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009586 -1,46 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,018964 -1,45 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,080254 -1,45 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,058438 -1,44 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017066 -1,43

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

