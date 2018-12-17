banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cemiyeti schinas Pizzinat arbade iki
Kahvenin ustaları
Kahve kokulu kariyer
RADYO TRAFİK UYARIYOR; KIŞ LASTİĞİN YOKSA ARACINI EVDE BIRAK!
Kış lastiğini sevdik
En muhteşem filozoflar gündelik sorunlarınızı nasıl çözerlerdi?
Nietzsche bu işe ne derdi
Sosyal konut zamanı
Sosyal konut zamanı
Yerli otomobile destek
Yerli otomobile destek

En fazla kaybettiren BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 2,06 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" oldu

En fazla kaybettiren BES fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,06 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 2,05 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 2,02 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,013952 -2,06 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019219 -2,05 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013322 -2,02 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,049216 -1,82 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009320 -1,68 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040405 -1,64 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016236 -1,47 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,046238 -1,29 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,087349 -1,29 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,098900 -1,28

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
En Fazla Kaybettiren BES Fonları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1