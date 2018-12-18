banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar otomotiv moda Trabzon pamuk dünya
THY’ye üç ödül
THY’ye üç ödül
Kahvenin ustaları
Kahve kokulu kariyer
RADYO TRAFİK UYARIYOR; KIŞ LASTİĞİN YOKSA ARACINI EVDE BIRAK!
Kış lastiğini sevdik
En muhteşem filozoflar gündelik sorunlarınızı nasıl çözerlerdi?
Nietzsche bu işe ne derdi
Sosyal konut zamanı
Sosyal konut zamanı

En fazla kaybettiren BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 1,01 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu

En fazla kaybettiren BES fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,01 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 0,85 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,75 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.


BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,048720 -1,01 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027516 -0,85 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,088574 -0,75 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,099078 -0,72 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016119 -0,72 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,013854 -0,70 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023044 -0,70 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016499 -0,64 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,022589 -0,63 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,064916 -0,61

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
En Fazla Kaybettiren BES Fonları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1