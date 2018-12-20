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En fazla kaybettiren BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 1,12 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu

En fazla kaybettiren BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,12 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,11 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 0,47 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027137 -1,12 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011362 -1,11 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,043007 -0,47 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,031733 -0,40 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,063504 -0,34 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,022774 -0,24 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014130 -0,23 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023204 -0,22 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,023376 -0,22 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,022597 -0,22

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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En Fazla Kaybettiren BES Fonları
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