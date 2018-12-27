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En fazla kaybettiren BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 0,40 ile "Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" oldu

En fazla kaybettiren BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,40 ile "Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF", yüzde 0,38 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve "Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,028853 -0,40 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,030411 -0,38 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,044517 -0,38 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018158 -0,37 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033679 -0,37 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,032892 -0,37 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,058992 -0,37 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,033319 -0,36 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,041845 -0,36 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,059735 -0,36

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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