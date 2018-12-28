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En fazla kaybettiren BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 0,56 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" oldu

En fazla kaybettiren BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,56 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF", yüzde 0,37 ile "Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF" ve yüzde 0,36 ile "Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016841 -0,56 Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,049933 -0,37 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011004 -0,36 Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,016742 -0,30 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019176 -0,30 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,013858 -0,29 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023239 -0,28 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013301 -0,28 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,079581 -0,26 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009263 -0,25

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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