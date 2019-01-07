En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,86 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 0,72 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,66 ile "Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018660 -0,86 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034474 -0,72 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,029495 -0,66 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,033646 -0,59 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023318 -0,58 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,048245 -0,57 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023877 -0,57 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024507 -0,56 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,023690 -0,56 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014914 -0,55

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



