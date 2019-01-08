Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya yolcu Av moda dr
AHT'yi bünyesine kattı
AHT'yi bünyesine kattı
Google'a soruşturma
Google'a soruşturma
Ankara'dan Roma'ya uçuş
Ankara'dan Roma'ya uçuş
3 yıldır tercih ediliyor
3 yıldır tercih ediliyor
Bir taşla üç kuş
Bir taşla üç kuş

En fazla kaybettiren BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 0,99 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu

En fazla kaybettiren BES fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,99 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 0,98 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) NN Hay. Em. Altın EYF 0,014662 -0,99 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024265 -0,99 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023642 -0,98 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023089 -0,98 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,023459 -0,98 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014769 -0,97 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,022021 -0,96 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,024097 -0,95 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,025815 -0,93 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,023934 -0,92

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
En Fazla Kaybettiren BES FonlarıFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1