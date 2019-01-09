En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,55 ile "BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF", "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" ve yüzde 0,53 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013699 -0,55 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,029439 -0,55 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013431 -0,53 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013708 -0,51 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013534 -0,51 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013202 -0,50 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013449 -0,48 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,012922 -0,46 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013923 -0,44 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013361 -0,42

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

