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En fazla kaybettiren BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 0,41 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" oldu

En fazla kaybettiren BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,41 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 0,31 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 0,29 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,013985 -0,41 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019355 -0,31 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013434 -0,29 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,054403 -0,29 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013764 -0,20 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015414 -0,19 Anadolu Hayat Em. Stand. EYF 0,028463 -0,19 NN Hay. Em. K.B.A. Stand. EYF 0,037230 -0,18 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,029607 -0,18 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013504 -0,18

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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