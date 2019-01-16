En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,50 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF", yüzde 1,49 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" ve "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023956 -1,50 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024589 -1,49 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014855 -1,49 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023401 -1,48 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014967 -1,47 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,023773 -1,45 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,024411 -1,44 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,026144 -1,41 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,024245 -1,40 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,024897 -1,39

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

