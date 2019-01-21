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En fazla kaybettiren BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 0,63 ile "Allianz Hayat Em. Altın EYF" oldu

En fazla kaybettiren BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,63 ile "Allianz Hayat Em. Altın EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF", yüzde 0,62 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,022966 -0,63 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023513 -0,63 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024139 -0,62 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014583 -0,62 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,023195 -0,61 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,021906 -0,61 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014698 -0,61 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011399 -0,60 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023982 -0,60 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,025678 -0,59

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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