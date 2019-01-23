En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,17 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,58 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" ve yüzde 0,36 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028777 -1,17 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,044897 -0,58 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011378 -0,36 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034082 -0,27 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,042161 -0,17 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,057924 -0,14 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,024543 -0,14 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,056218 -0,14 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,084683 -0,13 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,030286 -0,13

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

