En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,14 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,67 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" ve yüzde 0,66 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,033694 -1,14 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,050687 -0,67 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,091971 -0,66 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,033277 -0,54 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011318 -0,53 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033946 -0,49 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,065267 -0,48 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018408 -0,47 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,062726 -0,40 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,029564 -0,35

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

