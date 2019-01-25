En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,06 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 1,05 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve yüzde 1,04 ile "Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,023700 -1,06 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014317 -1,05 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014436 -1,04 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023559 -1,03 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023099 -1,02 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,022566 -1,01 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,025231 -1,00 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,022954 -1,00 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,022795 -0,99 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,021526 -0,99

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

