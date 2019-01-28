Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi food istanbul mersin dünya Trabzon
En çok o satıldı
En çok o satıldı
Panei satacak
Lübnan'a panei satacak
Dünya Ekonomisi 2019’u Yumuşak İnişle Tamamlayacak
Euler Hermes o raporu açıkladı!
RAV4 yenilendi
RAV4 yenilendi
Yüzde 30 indirim
Yüzde 30 indirim

En fazla kaybettiren BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 0,34 ile "Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" oldu

En fazla kaybettiren BES fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,34 ile "Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,32 ile "Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,28 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060203 -0,34 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,057300 -0,32 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033613 -0,28 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,041729 -0,26 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,053543 -0,19 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,033102 -0,19 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,033606 -0,16 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,059837 -0,16 AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,067031 -0,13 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,088514 -0,12

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
En Fazla Kaybettiren BES Fonları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1