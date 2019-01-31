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En fazla kaybettiren BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 0,99 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" oldu

En fazla kaybettiren BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,99 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF", ve "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 0,86 ile "Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033847 -0,99 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018332 -0,99 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060701 -0,86 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,042080 -0,86 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,057817 -0,86 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,033258 -0,81 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,047730 -0,79 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,055838 -0,74 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,045117 -0,72 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,059977 -0,69

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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En Fazla Kaybettiren BES Fonları
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