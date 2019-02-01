Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda mersin Bursa Trabzon
İngiltere'den ödül aldı
İngiltere'den ödül aldı
EMITT kapılarını açtı
EMITT kapılarını açtı
YÖK'ten tarihi adım
YÖK'ten tarihi adım
6 modelini sergileyecek
6 modelini sergileyecek
En çok o satıldı
En çok o satıldı

En fazla kaybettiren BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 1,23 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu

En fazla kaybettiren BES fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,23 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 1,22 ile "Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) NN Hay. Em. Altın EYF 0,014501 -1,23 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024008 -1,23 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014622 -1,22 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023861 -1,19 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,022843 -1,18 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023384 -1,17 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,023242 -1,17 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,025547 -1,16 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,021802 -1,16 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,024351 -1,15

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Fonlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1