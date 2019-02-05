En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,82 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" yüzde 1,29 "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,92 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,045569 -1,82 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026728 -1,29 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,020887 -0,92 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,027944 -0,72 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023151 -0,68 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,083304 -0,64 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,051381 -0,64 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,097067 -0,64 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,109905 -0,64 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,033356 -0,58 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)