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En fazla kaybettiren BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 1,82 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu

En fazla kaybettiren BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,82 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" yüzde 1,29 "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,92 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,045569 -1,82 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026728 -1,29 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,020887 -0,92 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,027944 -0,72 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023151 -0,68 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,083304 -0,64 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,051381 -0,64 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,097067 -0,64 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,109905 -0,64 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,033356 -0,58 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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En Fazla Kaybettiren BES Fonları
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