En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,62 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,91 "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 0,53 ile "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,044374 -2,62 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,054916 -0,91 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018331 -0,53 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033396 -0,44 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,047252 -0,38 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060203 -0,36 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,041766 -0,34 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,057391 -0,34 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014448 -0,34 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,023919 -0,34



(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)