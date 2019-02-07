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En fazla kaybettiren BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 1,03 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu

En fazla kaybettiren BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,03 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,59 ile "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,48 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028970 -1,03 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018223 -0,59 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,054650 -0,48 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,054106 -0,41 Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,023325 -0,35 Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,017656 -0,34 AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF 0,013836 -0,26 Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,036129 -0,25 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,048573 -0,24 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010915 -0,22

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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