En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,83 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,82 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" ve yüzde 0,73 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,033714 -0,83 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,092889 -0,82 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,051261 -0,73 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,065172 -0,72 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,063237 -0,68 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027093 -0,67 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020858 -0,57 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014517 -0,57 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019432 -0,56 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015079 -0,49

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

