En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,26 ile "Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,24 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,23 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,030134 -0,26 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028744 -0,24 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011290 -0,23 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,044919 -0,22 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,014422 -0,21 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,042535 -0,15 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,084099 -0,14 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,055076 -0,13 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,041709 -0,13 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,033493 -0,13

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

